Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sahada yapılan kutlamalara elinde telefonla çıktı.

Timur'un bu hareketi taraftarlar tarafından merak uyandırırken, sosyal medyada gündem olmuştu.

Timur'un bu gizemi çözüldü.

TIELEMANS İDDİASI

Erden Timur'un telefonunun diğer ucundaki ismin Youri Tielemans olduğu iddia edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre, Timur'un uzun süredir görüştüğü ve transferi için büyük çaba harcadığı Youri Tielemans'a Nef Stadı'ndaki kutlamaları canlı izlettiği öne sürüldü.