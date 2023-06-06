Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme

Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarında sahaya elinde telefonla çıkması, akıllarda soru işareti bırakmıştı. Timur'un kutlamaları kime izlettiği ortaya çıktı.

Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sahada yapılan kutlamalara elinde telefonla çıktı.
Timur'un bu hareketi taraftarlar tarafından merak uyandırırken, sosyal medyada gündem olmuştu.
Timur'un bu gizemi çözüldü.

TIELEMANS İDDİASI
Erden Timur'un telefonunun diğer ucundaki ismin Youri Tielemans olduğu iddia edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre, Timur'un uzun süredir görüştüğü ve transferi için büyük çaba harcadığı Youri Tielemans'a Nef Stadı'ndaki kutlamaları canlı izlettiği öne sürüldü.

fx3ixhgwyailbpz.jpg

timur.png

Öne Çıkanlar
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Son Haberler
Selin Ciğerci Hadise'nin göğüslerine kafayı taktı! Güneş yanıklarını görünce kendini tutamadı Magazin
Selin Ciğerci Hadise'nin göğüslerine kafayı taktı! Güneş yanıklarını görünce kendini tutamadı
Menzil Tarikatı devletin menzilini aldı. Bakanlığın kalbine yapılan sızmayı Müyesser Yıldız açıkladı Güncel
Menzil Tarikatı devletin menzilini aldı. Bakanlığın kalbine yapılan sızmayı Müyesser Yıldız açıkladı
İbn-i Sina önerdi. Bu üç besini tüketen uzun yaşıyor Sağlık
İbn-i Sina önerdi. Bu üç besini tüketen uzun yaşıyor
Çin ve ABD Pekin'de görüştü Dünya
Çin ve ABD Pekin'de görüştü
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü Dünya
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü
Yeni emeklilik sistemi geliyor. Bakan Vedat Işıkhan mesaiye hızlı başlayacak Ekonomi
Yeni emeklilik sistemi geliyor. Bakan Vedat Işıkhan mesaiye hızlı başlayacak
YKS'de 3,5 milyondan fazla aday ter dökecek Güncel
YKS'de 3,5 milyondan fazla aday ter dökecek