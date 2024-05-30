Erden Timur’un yerine gelen isim belli

Galatasaray Sportif A.Ş'nin Başkanvekili Erden Timur, son iki sezondaki başarıların ardından görevinden ayrılma kararı aldı.

Yakın zamanda Başkan Dursun Özbek ile bir araya gelerek ayrılma nedenlerini açıklayacak.

Timur'un yerine, Fatih Terim ile yakın ilişkileriyle tanınan Maruf Güneş'in geçmesi bekleniyor.

Güneş, Mustafa Cengiz'in başkanlığının son dönemlerinde "Fatih Terim bizim için kırmızı çizgidir" diyerek istifa etmişti.

Güneş daha sonra Terim ile Bodrum'da sık sık bir araya gelmişti.

Maruf Güneş Kimdir?

Maruf Güneş, 2008 yılından beri inşaat, enerji, turizm ve liman işletmeciliği sektörlerinde faaliyet gösteren Güneş Grup'ta Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Aynı zamanda Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir ve 2020-2021 sezonunda Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 16515 numaralı genel kurul üyesi de olan Güneş, kulübün geleceği için önemli bir figür olarak görülmektedir.