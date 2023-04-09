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Erdinç Sözer: Galatasaray maçı bizi çok yordu

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Sivasspor beraberliği sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 19:11
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Erdinç Sözer'den flaş açıklamalar

Erdinç Sözer: Galatasaray maçı bizi çok yordu
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Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Sivasspor beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçının kendilerini çok yorduğunu ve beraberliği kabul etmeleri gerektiğini vurgulayan Sözer "Beklediğimiz gibi zor bir maç oldu. Her zamanki gibi Sivas'a karşı oynamak kolay değildi. Biz ilk devre oyuna sahip çıkmak istedik, oynamak istedik. Ama bugün çok top kaybımız vardı. Top kayıpları bizi çok çok yordu. Basit bir hatadan gol yedik ve daha çok baskı yapmak istedik. Daha çok öne oynamak istedik ve duran toptan beraberliği bulduk. Her zamanki gibi Sivas maçı çok zor. Biz bu hafta Galatasaray maçı, kupa maçı bizi çok zorlamıştı. Çok enerji verdik. Tabii bazı oyuncularımız yorgundu. Onun için bir beraberliği kabul etmemiz gerekiyor. Oyuncularımız elinden geleni verdi. Çok büyük bir emek verdi. Bugün böyle bir netice çıktı. Kazanabilirsin, yenilebilirsin. Bu maç berabere. Bunu böyle kabul etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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