Erdinç Sözer: İstediğimiz bir netice değildi

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, İstanbulspor'a yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

"İSTEDİĞİMİZ BİR NETİCE DEĞİLDİ"

İstanbulspor'u galibiyetinden dolayı kutlayan Sözer, "Takım ile hocaları çok büyük mücadele verdi ve maçı galibiyetle tamamladı. Biz de emek verdik, mücadele ettik ama hedeflediğimizi alamadık. İlk yarının son dakikasında gol yedik. İkinci 45 dakika gol için koştuk. İstediğimiz pozisyonları bulmamıza rağmen sonuçlandıramadık ve mağlup olduk. İstediğimiz bir netice değildi. Çok üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu. (AA)