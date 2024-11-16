Erdoğan 1 Milyon TL'lik dava açmıştı: Özgür Özel hakkındaki soruşturmada karar belli oldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının, Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı konuşma nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "iftira" suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından başlattığı soruşturmada ‘yetkisizlik’ kararı verdi.

Başsavcılık, soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosuna göndermeye karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından alınan yetkisizlik kararında, Özgür Özel'in 28. Dönem CHP Manisa Milletvekili olduğu vurgulanarak, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/9. maddesi gereği milletvekilleriyle ilgili soruşturmaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Özgür Özel’in Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan ağır ifadeler kullandığı belirtildi.

1 MİLYON LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

Aynı olayla ilgili İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in geçmişte “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan gözaltına alındığı ve tutuklandığı hatırlatıldı.

Dava dilekçesinde, Özgür Özel’in konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet kurumlarına yönelik hakaret ve iftira niteliğinde ifadeler kullandığı iddia edilerek, bu söylemlerin Erdoğan’ın onur, şeref ve itibarına ciddi bir saldırı teşkil ettiği ifade edildi. Ayrıca, bu saldırının, kanunlarla koruma altına alınmış olan kişilik haklarını ihlal ettiği vurgulandı.

Dilekçede, Özel’in ifadeleri nedeniyle müvekkilin manevi zarar gördüğü ve bu zararın telafisinin mümkün olmadığı belirtilerek, "Müvekkilimin yaşadığı mağduriyetin bir nebze de olsa giderilmesi için mahkemenizden 1 milyon TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur." ifadelerine yer verildi.

Dava dilekçesi, İstanbul Anadolu 51. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.