Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez geliyor. Bütün gözler bugün Ankara’da olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aradan sonra ilk kez CHP Genel Merkezi’ne gelecek. Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapacağı görüşme saat 16.00’da başlayacak. Erdoğan, en son Deniz Baykal’ın genel başkanlığı döneminde CHP’yi ziyaret ederken ilk kez Cumhurbaşkanı olarak gelecek.

Görüşmede Özgür Özel’e, Eski Büyükelçi sıfatıyla Namık Tan eşlik edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da Mustafa Elitaş’ın eşlik etmesi bekleniyor. İlk görüşmede de bu ikim isim liderin yanında yer almıştı.

Erdoğan ve Özgür Özgür Özel son olarak 2 Mayıs’ta AKP Genel Merkezi’nde görüşmüştü. Erdoğan, sonrasında yaptığı açıklamada CHP’yi ziyaret edeceğini söylemişti.

OTURMA DÜZENİ İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

CHP Genel Başkanı Özel ile Erdoğan’ın AKP Genel Merkezi’nde yaptığı görüşmede tartışma konusu olan oturma düzeni ile ilgili CHP tarafı özel hazırlık yaptı. 2 Mayıs’ta yapılan görüşmede Erdoğan’ın yanındaki bir koltuğun boş olması tartışmalara neden olmuştu. Bu durum CHP tarafında da rahatsızlıkla karşılanmıştı. CHP yönetimi yeni bir tartışma olmaması için Cumhurbaşkanlığı’ndan protokolden sorumlu isimlerle görüşerek oturma düzenini planladı.

Mevzuat gereği, cumhurbaşkanı ziyareti olması nedeniyle, Erdoğan’ın gelişinde CHP Genel Merkezi’ne Cumhurbaşkanı forsu olan Türk bayrağı asılacak.

YENİ ANAYASA GÜNDEMDE

Erdoğan ile Özel’in görüşmesine saatler kala iki liderin neleri konuşacağı da ortaya çıktı. Kulislerden edinilen bilgilere göre, Erdoğan ve Özel’in gündeminin üst sıralarında yeni anayasa yer alıyor. İlk görüşmede anayasa konusunda kısa bir değerlendirme yapılırken bu görüşmede daha detaylı ele alınması bekleniyor.

Ayrıca, TBMM gündemine gelmesi beklenen 9. Yargı paketi, kamuda tasarruf kararı, ekonomik sıkılaştırma önlemleri ve buna ilişkin yasal düzenleme hazırlıklarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

CHP kurmayları Genel Başkan Özgür Özel’in, aslında ilk görüşmede de gündeme getirdiği dar gelirlilerin durumu, Gezi ve diğer siyasi tutuklular başta olmak üzere ülke sorunlarını bir kez daha Erdoğan’a iletme fırsatı bulacağına işaret ediyor.

Görüşme, DEM Partili Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanması sonrasında gerçekleştiği için, Özel’in kayyum sorununa özel başlık açması bekleniyor.

CHP kaynakları, Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) da yapılacak değerlendirmelerin ardından, Özel’in kayyum politikasına son verilmesi talebini ve bu konudaki eleştirilerini net bir şekilde ileteceğini söylüyor.