Erdoğan 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını açıkladı

Erdoğan, lisans öğrencilerinin aylık 1250 lira olan kredi ve burslarının 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerinin ise 2500 lira olan kredi ve burslarının 4000 liraya çıkarılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhuriyet Bayramı ve Gazze mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü halkla birlikte kutladıklarını, İsrail’in insanlık suçuna son verilmesi için çaba gösterdiklerini ve çalışanların enflasyon karşısında korunacağını söyledi.

Cumhuriyetin 100. yılı coşkuyla kutlandı

Erdoğan, “Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü, manasına ve önemine yakışır bir şekilde 85 milyon olarak hep birlikte büyük bir gururla kutladık. İstanbul Boğazı’ndaki geçit törenimiz, donanmamızın gücünü göstermesinin yanında stratejik önemli mesajlar da içeriyordu.” dedi.

Erdoğan, “Cumhuriyeti tapulu mülkü gibi görenlere, bu tarihi yıl dönümünün nasıl idrak edilmesi gerektiğini gösterdik. Milleti dışlayan, milletin olmadığı soğuk törenler yerine Cumhuriyetimizi ruhuna uygun şekilde, halkımızla omuz omuza kutladık.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşını kutlarken, daha önce olmadığı kadar güçlü, güvende ve itibarlı olduğunu belirtti. Erdoğan, “El ele, gönül gönüle vererek Türkiye Yüzyılını kucaklaşmanın, büyümenin, kalkınmanın ve barışın yüzyılı yapacağımıza yürekten inanıyorum.” dedi.

Gazze’de insanlık dramı devam ediyor

Erdoğan, “Avrupa ve Amerika’nın koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail yönetimi, tam 25 gündür tüm dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işliyor.” açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Kanser hastalarını tedavi eden Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’nin, İsrail’in barbarlığının en son kurbanı olduğunu belirtti. Erdoğan, “Devlet aklını tamamen yitirdiği görülen ve örgüt gibi davranan İsrail’in bir an önce durdurulması gerektiğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “İsrail’in doğrudan sivillere yönelik saldırıları sonucunda bugüne kadar çoğu bebek, çocuk ve kadın olmak üzere 8 bin 500 Filistinli şehit edildi. Gazze’de işlenen savaş suçlarının faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için görüşmelerimiz devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bölgedeki aktörlerin işbirliğinde yeni bir güvenlik mekanizması tesis edilmesini gerekli gördüklerini, bu adımın atılması halinde sorumluluk almaya hazır olduklarını söyledi. Erdoğan, “Başta Avrupalı ülkeler olmak üzere Batı dünyası Gazze’deki insanlık sınavında bir kez daha sınıfta kalmıştır.” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin, bir kısmı Gazzelilere ulaşan yardım malzemelerinin toplamı 213 tonu bulduğunu açıkladı. Erdoğan, “Bugün binlerce Gazzeli çocuğun ölümüne seyirci kalanların yarın herhangi bir konuda söyleyecekleri hiçbir sözün kıymetiharbiyesi olmaz. İsrail’in katliamlarına ses çıkarmayan tatlı su hak savunucularından insanlığa da dünyaya da hiçbir hayır gelmez.” şeklinde konuştu.

Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek

Erdoğan, “İster emekli, ister kamu görevlisi, ister işçi olsun ücretli çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.” dedi.

Erdoğan, deprem bölgesindeki KOBİ’lere KOSGEB vasıtasıyla yeni kredi paketini devreye aldıklarını duyurdu. Erdoğan, “İşletme başına 200-750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacağız.” açıklamasında bulundu.