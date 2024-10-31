Erdoğan 2028'de Cumhurbaşkanı adayı oluyor. Flaş iddia

Artan enflasyon ve ekonomik kriz, son dönemde siyasette ortaya çatılan kürt sorunu iddialarının ardından akıllara Cumhurbaşkanlığı seçimleri geliyor.

Esenyurt mitinginde konuşan Özgür Özel, daha bugün iktidara erken seçim çağrısı yaptı. Hal böyle olunca olası bir erken seçimde veya 2028 seçimlerinde iktidar ve muhalefet kanadından kimlerin aday olacağı da merak ediliyor.

ERDOĞAN 2028'DE ADAY OLACAK İDDİASI

Ekonomi Gazetesi TBMM muhabiri Besti Karalar, Parti kulislerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday gösterileceğine kesin gözüyle bakıldığını iddia etti.

Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olacağına kesin gözüyle bakıldığını belirten Karalar, bunun da şimdilik tek yolunun, Meclis’in seçim tarihinden önce, seçim kararı almasıyla mümkün olacağını, fakat kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için erken seçim değil, ama tarihi erkene çekilmiş seçim kararıyla mümkün olacağının konuşulduğunu belirtti.

Erdoğan’ın aday olmasında diğer bir yol ise Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının yeniden aday olabilmesini sağlamak. Fakat Anayasa değişikliği en zayıf ihtimal. Olarak görülüyor. Tek yol Meclis kararı.

Bir sonraki Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, en geç 14 Mayıs 2028 tarihinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi zamanında gerçekleşirse Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi mümkün değil. Fakat Meclis Cumhurbaşkanlığı seçim tarihini 14 Mayıs’tan önce bir tarihe alırsa mümkün.

Meclis, geçen seçimlerde olduğu gibi erken seçim değil ama tarihi erken tarihe çekilmiş seçim senaryolarını konuşuyor.