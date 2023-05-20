Erdoğan: 21 yılda hiçbir gencin hayat ve düşünce tarzına, kılık kıyafetine müdahale etmedik

Erdoğan, iktidarları sürecinde gençlerin hayat tarzına müdahale etmediklerini açıkladı.

Erdoğan: 21 yılda hiçbir gencin hayat ve düşünce tarzına, kılık kıyafetine müdahale etmedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine sosyal medya hesabından gençlere yönelik bir mesaj yayınladı.

Erdoğan, 21 yıllık iktidarı boyunca hiçbir gencin yaşam tarzına müdahale edilmediğini savundu.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili genç kardeşlerim, Hazreti Mevlana “Testinin içinde ne varsa, dışına da o sızar” diyor. Dipsiz karanlıklarda debelenenler umut veremez. Vizyonu, hayali, ideali, hedefi olmayanlar ufuk çizemez. Siyasi başarısızlıklarına sizleri de ortak etmek isteyenlerin yalanlarına, çizmeye çalıştıkları o karanlık tabloya lütfen aldırış etmeyin. Biz her zaman sizin yanınızdayız. 21 yıldır iktidardayız.

Bu 21 yıl boyunca hiçbir genç kardeşimin hayat tarzına müdahale etmediğimiz gibi, kimsenin bir başkasının kılık kıyafetine, düşünce tarzına, beklentilerine, beğenilerine karışmasına da izin vermedik. Ülkemize kazandırdığımız nice eserin, yatırımın, projenin yanı sıra fikirlerinizi rahatça ifade edebilmeniz, gençliğinizi özgürce ve doyasıya yaşayabilmeniz için de var gücümüzle çalıştık.

Bugün her türden sanat etkinliğinin rahatça düzenlenebildiği, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan, sporun, müziğin, bilimin, teknolojinin hiç olmadığı kadar hayatımızın içinde yer aldığı bir Türkiye’de yaşıyoruz. Sayısı 208’e çıkan üniversitelerimizle, 96 teknopark, 316 tasarım merkezi, 1.249 AR-GE merkezimizle hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz.

1 milyonu aşkın gencimizin yarıştığı TEKNOFEST ile potansiyelinizi sergileyebileceğiniz, dünya ile rekabet edebileceğiniz platformlara sahibiz. Millî Teknoloji Hamlemiz sayesinde teknolojiyi sadece tüketen değil; tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke haline geliyoruz. Tüm bunları sizin için yaptık; sizlerin desteği, gayreti, alın ve fikir teriyle başardık. 28 Mayıs’tan sonra inşallah Türkiye Yüzyılı’nın inşasına da sizlerle birlikte başlayacağız.

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