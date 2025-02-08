Erdoğan 3 Bakan hariç tüm Bakan'ları gönderiyor! AKP'de kimsenin ağzını bıçak açmıyor...

TGRT Haber’de kabinede yaşanacak değişimlere ilişkin kulis bilgileri ardı ardına geldi. Ankara Temsilcisi Fatih Atik, kulislerde 6-7 bakanın değişeceğini öne sürerken, “15 günlük süreçte her cuma günü bir değişim olmasını bekleyelim” dedi. Ayrıca Cem Küçük de Mehmet Şimşek, Hakan Fidan ve Murat Kurum’un yerinin garanti olacağını diğer herkesin değişebileceğini belirtti.

ATİK: 15 GÜNLÜK SÜREÇTE HER CUMA GÜNÜ BİR DEĞİŞİM OLMASINI BEKLEYELİM

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, kabinede yaşanacak değişimlere ilişkin kulis bilgilerini canlı yayında açıkladı. Fatih Atik, asıl değişimin partinin genel merkez yönetimi ve kabinede olacağının altını çizerken, “23 Şubat'taki AK Parti'nin Genel Kongresi öncesindeki 15 günlük süreçte her cuma günü bir değişim olmasını bekleyelim” dedi.

“6-7 BAKAN HAKKINDA SÖYLENTİLER VAR”

Atik, kulis bilgilerinden aldığı bilgide, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy değişeceği söyleniyor.” ifadelerini kullandı. Atik, Yılmaz Tunç ile ilgili de birkaç duyum olduğu belirtirken, “İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile de konuştuk. Bütün bakanlar devlete hizmet görevi yaptığının ve bir bayrak değişiminin yapılabileceğinin farkında. 6-7 bakan hakkında söylentiler var. Hatta daha önce belediye başkanlığı yapmış ve şimdi de bakanlık verilmesi beklenen isimler de var” şeklinde konuştu.

MEHMET ŞİMŞEK, HAKAN FİDAN VE MURAT KURUM DIŞINDA HERKES DEĞİŞEBİLİR

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ise kabinede değişimde 3 Bakan’ın yerinin garanti olduğunun altını çizerek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın kendisinin bakanlık görevini bırakmak istediğini söyledi. Küçük, “Ben 3 bakanı garanti görüyorum. Mehmet Şimşek, Hakan Fidan ve Murat Kurum dışında herkes değişebilir” dedi.