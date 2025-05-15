Erdoğan, 3 vekili ablukaya aldı! "Gel gel" politikası uygulanıyor... Katılması an meselesi...

AKP’nin milletvekili transferi için yürüttüğü çalışmalara yeni bir kulis bilgisi paylaşıldı. Halk TV’de yer alan bilgiye göre, süreç tamamlandığında Erdoğan’a sadece “Bir vekil daha katılmaya ikna oldu” bilgisi veriliyor iddiasında bulunuldu.

ÜÇ İSİM KULİSLERDE KONUŞULUYOR

Geçtiğimiz yerel seçimlerde 22 yıllık iktidarlığını kaybeden AKP’de yeni milletvekili transferleri için çalışmalar hız kazandı. Halk TV’nin gerçekleştirdiği habere göre AKP yeni yasama yılında gündeme getirilmesi beklenen anayasa öncesi vekil sayısını 280’e yaklaştırmayı ve referandumsuz kabul için yalnızca 120 civarı kişiye ihtiyaç duruma gelmeyi hedeflediği aktarıldı. Kulislerde ilerleyen dönemde en az üç ismin daha katılımının beklendiği konuşulduğu belirtildi.

“BİZDEN HABER BEKLEYİN, HABERDEN SONRA İSTİFANIZI AÇIKLAYIN”

Parti içi kaynaklara göre, bu süreç AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi ve talimatları doğrultusunda belirleniyor. Süreç tamamlandığında Erdoğan’a sadece “Bir vekil daha katılmaya ikna oldu” bilgisi aktarılıyor. Katılım için ikna edilen milletvekiline “Bizden haber bekleyin, haberden sonra istifanızı açıklayın” ifadeleri kullanıldığı öne sürüldü. AKP’nin grup toplantılarına veya AKP açısından önemli günlere bu açıklamaların geldiği söyleniyor.

SELVİ “GEL GEL” POLİTİKASI OLARAK DEĞERLENDİRMİŞTİ

AKP’nin kendisinin belirlediği bir takvim doğrultusunda özellikle Gelecek Partisi’nden transferlerinin devam edeceği aktarılıyor. Ayrıca bağımsız milletvekillerinden de bir ismin katılımı için çalışmaları sürüyor. Katılan isimlerin MKYK listesine dahil edilmesi Erdoğan'ın transferlere verdiği önemin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Saray’ın kalemi Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın bu hamlesini "gel gel" politikası olarak nitelendirerek, diğer partilerden milletvekillerine açık kapı mesajı verildiğini belirtmişti.