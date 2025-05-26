Erdoğan 8 ismin üstünü çizdi! Ankara siyasetinde bomba etkisi yarattı... Kimse bu kadarını beklemiyordu…

TGRT’ye konuşan Mehmet Ali Kulat, 8 bakanın değişeceğini iki yeni bakanlık kurulacağını öne sürdü. Kulat, 1 ya da 2 vekilin bakan olması beklendiğini, 16 olan bakanlığa 2 bakanlık daha eklenerek kabinenin 18’e çıkacağını iddia etti.

AKP 22 YILLIK İKTİDARLIĞINI KAYBETTİ, DEĞİŞİME GİTTİ

22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimlerde sona ermişti. AKP ilk kez CHP’nin arkasında yer aldı. Bu nokta da Erdoğan, MYK’da büyük değişime gitmişti. Pek çok il ve ilçe başkanı ise değişti. AKP’deki bu değişimin ise Bakanları ne zaman vuracağı ise merak konusu oldu.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENİYOR

AKP’nin Şubat ayında yaptığı ve yönetim kadrolarının önemli oranda değiştiği büyük kongresinden sonra kabine değişikliğiyle ilgili iddialar gündeme gelmiş ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliği gerçekleştirmedi. Kabine değişikliğinin 3 Haziran sonrasında yapılabileceği öne sürüldü. 3 Haziran’da kabinede yer alan bakanlar emeklilik hakkı kazanacak.

8 BAKAN DEĞİŞECEK, 2 YENİ BAKANLIK KURULACAK

Ankara kulislerinde bomba etkisi yaratan kulis bilgisi yandaş medyadan geldi. TGRT’ye konuşan Mehmet Ali Kulat, 8 bakanın değişeceğini iki yeni bakanlık kurulacağını öne sürdü. Değişiklik için bayram sonrasına ayak basan Kulat, “1 ya da 2 vekilin bakan olması bekleniyor. Geri kalanlar ise dışarıdan isimler olacak. 16 olan bakanlığa 2 bakanlık daha eklenerek kabine 18’e çıkacak. 8 civarında bakanın değişeceği konuşuluyor, ama 10 bakan ataması yapılacak. İki tane bakanlık ayrılacak. Bunların Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olacak. Cumhurbaşkanı yardımcılığının da ikiye çıkarılması da konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

Kulat, Murat Kurum, Hakan Fidan ve Cevdet Yılmaz’ın yerini koruyacağını öne sürdü.

Kabine değişikliğinin ne zaman yapılacağı ortaya çıktı. Ankara kulislerinde bomba iddia

Kabine’deki değişikliğin perde arkası ortaya çıktı. Dikkat çeken 5 saat detayı