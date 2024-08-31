Erdoğan A takmını değiştirecek. AKP'de seçim hazırlığı

AKP'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde 3 Eylül Salı günü toplanacak. Gerçekleşecek toplantıda, kongreleri başlatma kararı alınacak ve ardından olağan kongre takvimi işlenecek.

MAYIS AYINDA BÜYÜK KONGRE

8'inci Olağan Büyük Kongre'nin takvimine göre ilk olarak belde, ardından ilçe, il ve son olarak büyük kongre gerçekleşecek.

PARTİ KADROLARI DEĞİŞECEK

2021 yılının Mart ayını referans alarak, AKP olağan kongresini seçimler sebebiyle yasal sürenin 1 yıl üstünde, 2025 yılında gerçekleştirecek. Bu kongre ile beraber, ülke genelindeki parti kadroları da yeniden değerlendirilecek.

A TAKIMINDA NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti yönetim organı olan ve yedekleriyle beraber 110 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu için yetki sahibi olacak. Erdoğan'ın, parti vitrini ve A takımında da değişiklikler yapacağı belirtiliyor. AKP yetkilileri, kongre sürecini 2028 yılı seçimlerine yönelik yeni kadroların belirlenmesi olarak ifade ediliyor.