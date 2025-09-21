Erdoğan, ABD yolcusu: Cumhurbaşkanlığına Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ABD Başkanı Donald Trump ile ABD'de görüşecek. Milyarlarca dolarlık anlaşma iddiası gündemdeki yerini korurken; Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Erdoğan'ın 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşme her iki liderin de sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

İlk başkanlık döneminde Trump, Erdoğan'ı 2017 ve 2019'da iki kez Beyaz Saray'da ağırlamıştı.

BOMBA İDDİA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan, ABD basını Bloomberg'ten gelen görüşmeden milyarlarca dolarlık anlaşma çıkabileceği iddiası dikkat çekmişti.

Bloomberg'e konuşan ismi açıklanmayan Türk yetkililer, Erdoğan’ın bu ziyarette savunma sanayinden enerji sektörüne kadar onlarca milyar dolarlık anlaşma yapmayı planladığını iddia etmişti. Türkiye’nin 40 adet F-35 jet uçağı, 40 adet F-16 Viper ve bomba ile füze gibi çeşitli mühimmat satın almayı planladığı belirtildi.

YILMAZ, VELAKET EDECEK

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Yılmaz'ın vekaleti, Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Tezkereye göre, 21-25 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

