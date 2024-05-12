Erdoğan ABD ziyaretinin neden ertelendiğini açıkladı

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yarın Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Yunanistan basınına açıklamalarda bulundu.

Manolis Kostidis'in sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine, kapıda vize uygulamasına, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, “Türkiye ve Yunanistan, sadece aynı coğrafyayı değil, aynı zamanda tarihi olarak da olan pek çok ortak unsuru paylaşıyoruz” dedi. Erdoğan, Yunanistan ile kapıda vize anlaşmasının her iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti.

Erdoğan, Avrupa Birliği’nin de vize uygulamasını serbestleştirmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca Erdoğan; ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmenin ertelenmesine ilişkin ise "programlarının uyumsuzluğu" sebebiyle olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Arkadaşlarımız mevkidaşlarıyla toplantılar yapıyor ve uygun bir tarih belirlenmesi için çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

"ERTELEMEK SORUNLARI ÇÖZMEYECEK"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara'ya gerçekleştireceği ziyareti değerlendiren Erdoğan şu sözlerle duyurdu:

Birlikte tüm konuları açık ve cesaretle konuşarak çözüme doğru adımlar atabiliriz ve ertelemek sorunları çözmez. Cesaretle bu konuları aşmak ve çözüm iradesi göstermek gerekmektedir. Nasıl ki tüm dünya hayranlıkla izlerken, hem bölgemizde hem de dünyanın farklı coğrafyalarında barışın tesisi için çabalıyorsak, aynı şekilde Ege Denizi'nin her iki yakasında da barış ve huzurun ilelebet hâkim olması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bir şeyleri mahvetmek kolaydır ama problemleri beceriyle çözmek zordur. Bizim ihtiyacımız olan tek şey çözüm odaklı ve dürüst tarihi adımlar olacaktır.

"İLETİŞİMİMİZ TATMİN EDİCİ"

Erdoğan “Miçotakis ile iletişimiz nasıl?” sorusuna ise “Atina'da misafirperverlik gösterdiler. Elbette Sayın Miçotakis'i Ankara'da ağırladığımızda Türk misafirperverliğinin nadide örneklerinden birini sergilemiş olacağız. Bahsettiğim iklim somut meyvelerini vermeye başladı. Atina Deklarasyonu, imzaladığımız anlaşmalar ve protokoller bunlardan sadece birkaçı. Yenilerini eklemenin önünde hiçbir engel yok. Sadece aramızda değil, bakanlar ve bürokratlar düzeyinde de çok iyi ilişkiler kurulduğunu söyleyebilirim. Sonuç olarak iletişimimiz birçok düzeyde tatmin edici ve olumlu yönde ilerleyeceğimiz çok muhtemel” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın Ege Denizi’nde deniz parklarıyla ilgili atmak istediği adımlara ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Erdoğan, “Türkiye olarak çevreye ne kadar duyarlı olduğumuzu herkes biliyor. Ancak bunu bir kılıf olarak görmek ve diğer tartışmalı durumları bunun arkasına saklamaya çalışmak yanlış olur. Her konuyu kendi bağlamında değerlendirmek gerekir. Aslında Uluslararası Deniz Hukuku, Ege gibi kapalı veya yarı kapalı denizlerde kıyı devletleri arasında ve diğerlerinin yanı sıra çevre konularında işbirliğini teşvik etmektedir. Öte yandan Türkiye'nin bu coğrafyada fiili durumları kabul etmeyeceğini de herkes biliyor” dedi.

“ABD’NİN SİYASİ DENGESİNİ KORUMASINDAN YANAYIZ”

Biden ile planlanan ve ertelenen görüşmeye dair de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “ABD ziyaretimiz her iki tarafın programlarının uyumsuzluğu nedeniyle ertelendi” ifadelerini kullandı.

ABD’de seçim sürecinin sürdüğünü ve Biden’ın takviminin yoğun olduğunu söyleyen Erdoğan, “Programlarımız yurt içi ve yurt dışında yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu tür ziyaretler her iki taraf için de uygun olan zamanlarda gerçekleşir. Arkadaşlarımız mevkidaşlarıyla toplantılar yapıyor ve uygun bir tarih belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde ABD'nin siyasi dengesinin korunmasından yanayız. İttifak hukukuna yakışan mesafeyi koruyan, yapıcı diyaloğa zemin hazırlayan yaklaşımların faydalı olacağına inanıyoruz. Ayrıca Yunanistan ile aracısız doğrudan temasımız var. Bunu sürdürmek ve geliştirmek ilişkilerimize daha olumlu katkı sağlayacaktır” dedi.