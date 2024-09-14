Erdoğan ABD'de sığınmacılar ve kaçaklara sahip çıktı! CHP'yi şikayet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de New York'ta Concordıa zirvesinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamada sığınmacılar ve kaçaklarla ilgili CHP'yi şikayet ettiği görüldü.

Erdoğan özür dilemeyi kabul etmedi. Özgür Özel çağrıda bulunmuştu

Erdoğan şu sözleri kullandı:

"MUHALEFET BAKIŞI ACIMASIZ"

"Mültecilerle ilgili olarak dünyanın yaklaşım tarzı bakımından bazı ülkelerde olumlu.

Örneğin ABD mültecilere bakışta bana göre olumlu ülkelerden bir tanesi. Almanya öyle. Fransa öyle.

Bizim mültecilere bakışımız çok çok olumlu iyi ama ülkemizdeki ana muhalefet partisinin mültecilere bakışı çok acımasız.

Hatta seçim kampanyasında, 'biz seçimi kazandığımız takdirde mültecileri sınır dışı edeceğiz' demekle böyle bir tehdit savurdu.

"AYNEN YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Biz ise tam aksine biz mültecilere olan ev sahipliğimizi bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da aynen yapmaya devam edeceğiz."