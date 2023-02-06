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Erdoğan açıkladı. Depremde 912 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’taki 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 912’ye çıktığını söyledi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 13:11
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Erdoğan açıkladı. Depremde 912 kişi hayatını kaybetti

Erdoğan açıkladı. Depremde 912 kişi hayatını kaybetti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan depremde can kaybı sayısının 912’ye çıktığını duyurdu.

Ankara’daki AFAD merkezinde açıklamalar yapan Erdoğan şunları söyledi:

Geniş bir alanda hissedildi. Derinliği 7 km olarak belirlenen depremde Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa illerimizde yıkıma yol açtı. Deprem merkezine yakın illerde küçük hasarlar olmasına rağmen asıl yıkımın buralarda olduğu anlaşılıyor.

Suriye'de de ciddi yıkımlar olduğu anlaşılmıştır. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Depremden etkilenen 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanı sıra onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir.

TSK ve belediyelerimiz başta olmak üzere afet çalışmalarında eğitime sahip kurumlarımız göreve çağrılmıştır. Hali hazırda 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte. Yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızın tespiti ve kurtarma faaliyetleri kesintisiz bir şekilde sürüyor.

Biz de depremin yaşandığı andan itibaren gerek bölgedeki gerek Ankara'daki arkadaşlarımızla iletişime geçerek takibe aldık. Bakanlarımız deprem bölgesindeki şehirlere giderek çalışmaları yerinde koordine etmeye başladılar. Ülkemizin 4 bir yanından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri sevk edildi sevk ediliyor. Gönderilen yardım ve arama kurtarma ekiplerine vatandaşlarımızda yardımcı oluyor.

DEPREMDE 912 CAN KAYBI

Şu ana kadar tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtulan vatandaşımız 2 bin 470'i bulmuştur.

Deprem bölgesindeki pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdürdüğü için ölü ve yaralı rakamının nereye kadar yükseleceğini bilmiyoruz. Böyle dönemlerde ulaşım ve iletişimin sağlıklı yönetilmesi önem taşıyor.

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İnşallah AltiliMasa Gelip milletimizin yaralariSarilacak
6.02.2023 14:17
Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun daha depremin nekadar zarar ve yıkılan bina sayısı ve enkazlar henüz olduğu gibi dururken sayın Erdoğan çıkıp 912 vatandaşımız oldu diyor  
 
TÜRKİYE
6.02.2023 13:43
Bu Coğrafyanın Kaderi bu yöneticiler. Bu İnsanların Hayatı Bunlar için hiç ama hiç önemli değildir. Çıkar Hayatın Fıtratında Var Der ve bizde birkaç gün bunu tartışırız ve unuturuz  
 
Erdinç
6.02.2023 13:40
Erdoğan 20 yılda kaç tane imar affı çıkardı. 20 milyon mülteci yüzünden insanlar ev seçemiyor. Eski evde oturmak zorunda kalıyor.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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