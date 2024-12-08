Erdoğan açıkladı: Dünyada liderler arasında 2 kişi kaldık, bir ben bir de Putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep ziyaretinde Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.

Burada gerçekleştirdiği konuşmada ABD'deki seçim ve Suriye'deki durum başta olmak üzere dünya siyasetine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Şu anda da dünyada liderler arasında zaten iki kişi kaldık. Bir ben varım, bir de Vladimir Putin var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gencin, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Özgürlük. Anılar 1954-2021" adlı kitabındaki kendisine ilişkin bölümleri hatırlatıp "Diplomatik ilişkilerdeki başarısını neye borçlu olduğu" sorusundan sonra şöyle konuştu:

“BİZ BUNA DİPLOMASİ ATAKLARI DİYORUZ”

Yabancı liderlere karşı kullanılan ifadelerin önemli olduğunu belirten Erdoğan, “İfadelerin yanında, onlarla olan diyalog mekanizmasını devam ettirmek çok çok önemli. Biz buna diplomasi atakları diyoruz. Bu diplomasi ataklarını devam ettirmek” dedi.

“DÜNYA LİDERLERİ ARASINDA İKİ KİŞİ KALDIK”

“Şu anda da dünyada liderler arasında zaten iki kişi kaldık” diyen Erdoğan, “Bir ben varım, bir de Vladimir Putin var. Yani bunu ben olduğum için söylemiyorum. Yani vakayı söylüyorum. Tabii 22 yıl bu fakirin görev süresi var. Neredeyse bir o kadar da Sayın Putin'in var. Diğerleri hepsi elimine oldu. Şu anda süreç devam ediyor. Temennimiz odur ki bu münasebetleri bu diyalog içerisinde sürdürmeye devam edelim” ifadelerini kullandı.

“MERKEL’DEN SONRA ALMANYA’DA SİYASET BİTTİ”

Merkel'in Almanya siyasetinde bir yeri olduğunu belirten Erdoğan, “Merkel gittikten sonra Almanya'da siyaset bitti. Çok ilginçtir. Sevdiğim bir lider Schröder'dir. Schröder'in bize karşı olan saygısı çok çok farklıydı ve hakikaten iyi bir liderdi. Bizimle olan münasebetleri çok çok farklıydı. Ramazan'da mesela benim oturduğum masada Schröder, bira filan içmezdi. Böyle saygısı olan bir insandı, farklı bir insandı. Schröder ile şu anda hala diyaloğumuz devam eder. Hatta zaman zaman Türkiye'ye geldiği de oluyor. Alman siyasetinde Schröder'in çok çok güçlü bir konumu var. Temennim odur ki Türk siyasetinde de Schröder benzeri siyasetçiler olsun” dedi.