Erdoğan açıkladı: Gömülmeyecek, yakılacak!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, 'silah bırakma' çağrısıyla başlattığı yeni açılım sürecinde terör örgütünün fesih açıklaması ile sürüyor. Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” olarak tanımladığı süreçte son olarak teröristlerin silah bırakması bekleniyor.

Bu konuya dair ise silah bırakmanın an meselesi olduğuna dair iddialar gündeme geliyor. Yeni Şafak’ta yer alan bir bilgi ise dikkat çekti. Daha önce silahları gömeceklerini belirten Erdoğan, bu sefer silahların elektronik cihazlarla yakılacağını vekillere açıkladı.

ERDOĞAN “GÖMECEĞİZ” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da da partisinin kongresine katılarak terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair geçmişte yaptığı konuşmada silahlarla ilgili gömüleceğini belirtirken, "Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye'ye silah doğrultanlar gömülecek" demişti.

SİLAHLAR ELEKTRONİK CİHAZLARLA YAKILACAK

Yeni Şafak bugünkü manşetinde “Silahlar yakılarak imha edilecek” ifadelerine yer vermesi dikkat çekti. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün kahvaltıda buluştuğu milletvekillerine “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili önemli detaylar verdiği belirtildi. Erdoğan, Terör örgütü PKK’dan beklenen silah bırakma görüntülerinin yakında geleceğini söylerken, teslim edilecek silahların elektrikli cihazlarla yakılarak imha edileceğinin de altını çizdiği belirtildi.