En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Erdoğan açıkladı

Emeklilerin gözü kulağı “En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?” sorusunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yüzde 25 olarak açıkladığı zamda değişikliğe gittiklerini açıkladı ve oranı “yüzde 30” yaptı.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamasıyla en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira oldu.



Erdoğan konuya ilişkin, "En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz." dedi.



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