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En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Erdoğan açıkladı

Emekli ve memur zammını yüzde 25 olarak açıklayan Erdoğan, oranı yüzde 30 olarak güncelledi. Erdoğan, en düşük emekli maaşının da ne kadar olduğunu açıkladı. İşte detaylar…

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 13:55
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Erdoğan açıkladı: İşte en düşük emekli maaşı

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Erdoğan açıkladı
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Emeklilerin gözü kulağı “En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?” sorusunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yüzde 25 olarak açıkladığı zamda değişikliğe gittiklerini açıkladı ve oranı “yüzde 30” yaptı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
En düşük emekli maaşı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamasıyla en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira oldu.

Erdoğan konuya ilişkin, "En düşük emekli maaş tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz." dedi.
 

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Bahçeli Erdoğan
4.01.2023 14:29
9250 gün pirim ödedim 32 sene de düştüğümüz hale bakın kimse sadaka vermiyor sanki necati babasının hayrına veriyor fakire verin sadaka olsun diyor sizi ALLAH CC HU havale ediyoruz akpmhp  
 
Nurettin Karadağ
4.01.2023 14:27
En düşük emekli maaşına yüzde 60 zam yaparken diğer emeklilere yüzde 30 zam haksızlık degilmi adam 25 çalışıp prim ödüyor yüksek maaş almak için diğeri 15 sene ile çalışıp emekli oluyor bu adaletsizli  
 
Bahçeli Erdoğan
4.01.2023 14:26
2008 den sonra çıkarılan yasa emekliyi açlığa mahkum etti ama asla artık akp ye oy yok istediğin kadar gaz bul uçak yap yahu açız aç ALLAH CC HU dan korkun ne karnımız doyuyor nede sırtımıza elbise  
 
TÜM YORUMLAR (21)
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