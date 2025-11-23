Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin kapanış oturumu ve dönem başkanlığı devir teslim törenine katıldı.

Güney Afrika'nın ev sahipliğinde "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, kapanış oturumuyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı oturumda, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa zirvenin kapanış konuşmasını yaparak, G20 dönem başkanlığını törenle Amerika Birleşik Devletleri'ne devretti.

Zirvede konuşma yapan Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye olarak kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık, her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk. 103 bin tonu aşan yardımımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduk. Şimdi bildiğiniz gibi bizim de katkılarımızla bir ateşkes sağlandı. Çatışma ortamına dönülmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz.

Her şeyden önce Zelenskiy ile geçen hafta Ankara'da bir görüşme yaptığımı söyledim yarın da Putin ile bir görüşmem olacak. Bizim tahıl koridoru gayretimiz vardı, bu bizim aslında barışa giden yolu açmak için yaptığımız bir şeydi. Biz bu barışa tahıl koridoruyla ulaşalım istedik, yarın yapacağımız görüşmelerde bunu Sayın Putin'den rica edeceğim, bunu başlatabilirsek çok hayırlı olacağını düşünüyorum.