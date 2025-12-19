Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için müze kurmak amacıyla 31 Mayıs 2023’te, Erdoğan’a görevi sırasında tahsis edilen eşyalardan uygun görünenlerin sergilenmesi amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Vakfı (RTE Vakfı) kuruldu.

Vakfın vakfedenleri Erdoğan’ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan ile kızları Esra ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları Ahmet Özel ile Hüseyin Aydın ve Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Proje Müdürü Nuri Aksu.

TARİHİ BİNA RTE MÜZESİ’NE TAHSİS EDİLMİŞTİ

Tasarıma göre; 6 Ocak 2022’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararıyla Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’ndan "Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere” Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na verilen tarihi Divanhane binası müzeye dönüştürülecek, binanın yanına aslına uygun bir bina daha yapılacaktı.

VERGİDEN MUAF TUTULMUŞ

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, RTE Vakfı 10 Ekim 2025’te vergiden muaf tutulduğu ortaya çıktı. Yasaya göre vergi muafiyeti verilecek vakıflardan faaliyetlerini kamuya açık ve devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki yapacak düzeyde olması gerek. RTE Vakfı’nın çalışmalarına ilişkin bir bilgi, vakfa ait sosyal medya hesabı ya da işleyen bir internet sitesi yok.