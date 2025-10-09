Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere Rize'ye geldi. Babaocağı Güneysu ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ana baba ocağımızdaki değerli kardeşlerim, sizlerle bu rahmet dolu akşamda, en kalbi duygularla eşimle beraber sizleri selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Malum, çok yoğun bir dönemden geçtik. Bir tarafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katıldık, oradan tüm dünyaya seslendik. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan sonra yine İstanbul’umuzda bazı programlara katıldık.

Tabii bu arada sözümüz vardı, dedik ki 'ana baba ocağına gidelim.' Ve sözümüzü yerine getirmek de elhamdülillah mümkün oldu. Tabii rahmet dolu bir akşamda, yağmur da epey bol. Yarın ise Rize programımız var. Rize programından sonra Valilik önünde biliyorsunuz bir açılış programı yapacağız, orada mitingimizi gerçekleştireceğiz. Ardından, Ayder’deki gelişmeler sebebiyle bir de Ayder’e çıkalım istiyoruz.

Cuma programımız var. Cumartesi programımız var. Pazar günü inşallah bir de Trabzon programımız olacak. Rize’den sonra Trabzon’a geçeceğiz. Trabzon’da da saat 15.00 gibi inşallah mitingimizi yapacağız. Bu ziyaretle birlikte Doğu Karadeniz’de Rize ve Trabzon programlarımızı gerçekleştireceğiz.

Rize’de maalesef aldığımız felaket haberleri bizleri üzdü. Ama Allah’a hamd ediyoruz, can kaybı yok. Bu afette daha çok heyelanlar yaşandı. Şimdi bu heyelan bölgelerini şöyle bir gezip görme imkanımız olacak. Toparlanmış olmasına rağmen yine de buraları gidip görelim istedik. Göreceğiz inşallah.

Bütün bunlarla beraber istiyoruz ki, buraları çok daha güzel hale getirelim. Tabii TOKİ’nin yapmış olduğu konutları gördüm, bundan ayrıca mutlu oldum. Ayrıca şehir hastanemizin inşaatı da süratle devam ediyor. İnşaatı yerinde görerek şehir hastanemizi bizzat incelemek istiyorum. Güneysu’daki hastanemizin de yapımı süratle devam ediyor, onu da göreceğiz. Bütün bunlarla beraber, gerek altyapıda gerek üstyapıda bu adımları atmış olacağız."