Erdoğan, Ahmet Hakan’ın bu analizini görmesin!

Yandaş yazar Ahmet Hakan, seçim anketlerindeki yüzde 30’u aşan kararsız seçmeni analiz etti. 22 yıllık AKP iktidarının seçimi kaybetmesinde önemli faktör olan ekonominin, seçim anketlerine de yansıdığını Hakan, söyledi.

AKP İKTİDARLIĞINI KAYBETMİŞTİ

22 yıllık AKP iktidarlığı geçtiğimiz yerel seçimlerde sona ermişti. CHP, ilk kez AKP’nin önüne geçerek birinci parti olmuştu. AKP’nin ikinci konuma gelmesi ise dikkat çekmişti. Bunun için ise emekli ve asgari ücretin açlık sınırı altında bir yaşama mahkum edilmesi ve enflasyon oranındaki ciddi artışıyla hayat pahalılığı neden olduğu biliniyor.

AHMET HAKAN KAYBIN NEDENLERİNİ YAZDI

Son seçim anketlerinde ise AKP’nin yine ikinci parti konumuna yer aldığı ise görülüyor. Ancak anketlerde yüzde 30’a kadar gelen kararsız seçmen oranındaki artış dikkat çekiyor. Yandaş kalem Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise yüzde 30 kararsız seçmeni bugünkü köşesinde kaleme aldı. Hakan’ın AKP’deki kan kaybının da aralarında olduğu yüzde 30 kararsız seçmenin neden olduğunu yazdı. Hakan’ın bu yazısı ise iktidar tarafını kızdıracak.

Hakan’ın köşesinde yüzde 30 kararsız seçmeni şu maddeler halinde tanımladı;

Ekonomi

Enflasyon

Hayat pahalılığı

Emekli maaşları

Kiralar

Para pul işleri

Geçim sorunları.