Erdoğan ailesi o ismin biletini kesti! Derhal görevden alındı…

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın tüm davalarında yıllardır avukatlığını yapan Mustafa Doğan İnal’ın, bu görevinden ayrıldığı ve müvekkil-avukat ilişkisinin bittiği tespit edildi. İddialara göre vekaletin sona erdirilmesini Erdoğan ailesi verdi.

ARAÇ KONVOYUNUN ÖNÜNÜ KESİP, BASKIN YAPTI

Avukat Ahmet Özel ve Avukat Mustafa Doğan İnal’ın birlikte yürüttüğü hukuk bürosu, uzun zamandır Erdoğan ailesinin avukatlığını yapmıştı. Avukat Mustafa Doğan İnal’ın adı, 2022 yılında bir organize suç örgütü lideri ve adamlarının Gaziantep’teki resmi araç konvoyunun önünü kesip, baskın yapmasıyla gündeme oturmuştu. İddiaya göre, taziye ziyaretine giden ve içinde Avukat İnal’ın da bulunduğu konvoya alacak-verecek meselesi nedeniyle baskın yapılmıştı. Bu isimler hakkında bir işlem yapılmadı.

FETÖ BORSASI İDDİALARI

İnal ayrıca açtığı davalar ile tanınan bir isimdi. BirGün Gazetesi’nde yayınlanan bir haber için hem yazan gazeteci İsmail Arı’ya hem de gazeteye ağır tazminat davaları açmıştı. İnal’ın adı aynı zamanda FETÖ borsası iddialarıyla gündeme gelmişti. Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan “Cendere” kitabında İnal’ın TEFAL’in kurtarılması aşamasında aracı olduğu yer alıyordu.

15 MİLYON LİRALIK AVUKATLIK ÜCRETİ ALDIĞI İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

TİP Milletvekili Ahmet Şık, İnal ile iki yargı mensubu arasında davayı yönlendirme iddiasının olduğu ses kaydını yayımlamıştı. İnal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 15 milyon liralık avukatlık ücreti aldığı iddiasıyla da gündeme gelmişti.