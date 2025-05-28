Erdoğan, AKP'li ismin kulağını çekti!

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ekonomiye ciddi zarar vermişti. 39 milyar üzerinde bir maliyet ortaya çıkmıştı. 19 Mart’taki sürecin zarar verdiğini AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci itiraf etmişti. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan’ın parti tabanına yaptığı uyarısı dikkat çekmişti. Nefes yazarı Nuray Babacan AKP kulislerinde bu uyarının Nihat Zeybekci olduğunun yorumlandığını söyledi.

ERDOĞAN’DAN PARTİYE UYARI

Nefes yazar Nuray Babacan, bugünkü köşe yazısında AKP’deki iç karışıklığı taşıdı. Babacan, Erdoğan, önceki günkü MKYK toplantısında, iki uyarısını hatırlatarak, “Partililerin kamuoyu önünde birbiriyle tartışmasına kızdı ve partinin politikalarına aykırı tutum sergileyenleri de uyardı” dedi. Erdoğan’ın isim vermeden yaptığı uyarıların muhatabının kimler olduğu üyeler arasında toplantıdan sonra tartışma konusu olduğunu söyleyen Babacan, “Bazı MKYK üyeleri, Erdoğan’ın sözlerinin kamuoyu önünde tartışan herkese uyarı olarak okunması gerektiğini iddia etti” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN, ZEYBEKCİ’YE DE AYAR VERMİŞ”

İlginç yanının da olduğunu vurgulayan Zeybekçi, “Daha ilginci, Cumhurbaşkanının parti politikalarına aykırı tutum sergilenmemesi uyarısının genel başkan yardımcısı Nihat Zeybekci’ye yapıldığı yorumları... AKP’li siyasiler, Zeybekci’nin TÜSİAD ziyareti ve 19 Mart siyasi operasyonunun ekonomiye zarar verdiği açıklamalarından Erdoğan’ın ve parti yönetiminin haberi olmadığını öne sürüyorlar. Onlara göre, Erdoğan, Zeybekci’ye de ayar vermiş” şeklinde ifade etti.

ZEYBEKÇİ NE DEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda TÜSİAD'ı ziyaret ederek dikkatleri üzerine çeken AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'den yeni bir çıkış daha gelmişti. Zeybekci, katıldığı Ekol TV'de soruları yanıtlamıştı. Zeybekçi, “19 Mart süreci tabii ki ekonomiye zarar verdi. Buna “vermedi” demek söz konusu olamaz. Ekonomiye zarar vermek süreç ister. Bugün olan bir vakanın ekonomideki sonuçları 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık süreçlerde ortaya çıkar. Ama finans piyasalarıyla ilgili, o sürecin Türkiye'ye zarar verdiğini tabii ki söyleyebiliriz” demişti.