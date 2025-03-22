Erdoğan, AKP’li Vekili partiden sildi! ‘Darbe yaptın’ demişti…

AKP’li eski vekil Hüseyin Kocabıyık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nın gözaltına alınması üzerinden Erdoğan’ı eleştiren yazı paylaşmasının ardından 'tedbirli kesin ihraç' talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

ERDOĞAN'I ELEŞTİRMİŞTİ

AKP’de 25 ve 26'ıncı dönemde İzmir Milletvekili olarak görev yürüten Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Erdoğan'ı sert bir şekilde eleştirmişti.

Erdoğan'a yönelik, Kocabıyık, "Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!" demişti.

İHRAÇ TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Kocabıyık'ın, sert sözleri sonrası dün ise "tedbirli kesin ihraç" kararıyla AK Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiği belirtildi.

HÜSEYİN KOCABIYIK KİMDİR?

1963 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlk-orta-lise tahsilimi Konya’da, yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi DTCF de bitirdi. AÜ Uluslar arası İlişkiler Bölümü’nden master derecesini tamamladı. 1993-1994 yılları arasında profesyonel yöneticilik görevini yürüttü. 1995-1999 yılları arasında Başbakan başdanışmanı sıfatıyla 53-54 ve 55. Hükümetlerle çalıştı. 2004-2006 yıllarında yüksek Politikar Merkezi adlı düşünce kuruluşunun genel koordinatörlüğünü yaptı. AKP’de 25 ve 26’ıncı dönem İzmir Milletvekilliği’ni yaptı.



Sabah ve Yeni Asır Gazetelerinde yazar olarak çalıştı. 2014-2015 yıllarında Turkuvaz Medya Ege Temsilcisi olarak görevlerini yaptı.