Erdoğan AKP'ye geçen belediye başkanlarına rozet takacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen AKP'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'ye geçtiği bilinen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve beraberindeki çok sayıda belediye başkanına rozet takması bekleniyor.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"AK Parti bugün 24 yaşında! Bugün milletimizin sinesinden milletimizin iradesiyle doğan Türkiye'nin son çeyrek asrına damgasını vuran AK Partimizin 24'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz.

Kuruluş yıl dönümü programımıza özel çiçek aranjmanı göndermek suretiyle büyük bir nezaket örneği sergileyen Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra gururumuza ortak olan diğer genel başkanlara da teşekkür ediyorum.

AK Parti ailesini yeni katılımlarla büyüteceğiz. Birazdan rozetlerini takacağımız belediye başkanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Dünden beri saygısızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'Hadi oradan' diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar."

