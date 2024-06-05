Erdoğan Akşener görüşmesi sona erdi

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan Akşener görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener arasında gerçekleşen görüşme sona erdi. İkili arasındaki görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beştepe’de bir araya geldi. İkili arasında gerçekleşen görüşme saat 17.00'de başladı.

Daha önce telefonda da görüşen ikilinin, Beştepe’de gerçekleşen yüzyüze görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

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İLK GÖRÜŞME ERDOĞAN'LA

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’in Genel Başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra, gerçekleştirdiği ilk siyasi ziyaretin Cumhurbaşkanı Erdoğan olması dikkat çekti.

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Ortaya atılan iddialara göre Akşener'in görevden ayrılmasından sonra yakın çevresinin dahi telefonlarına çıkmadığı belirtiliyordu.

Akşener, uzun süre sonra Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar’ın cenazesinde ortaya çıkmıştı.

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