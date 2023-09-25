Erdoğan Aliyev'i Nahçıvan'da ziyaret edecek

Erdoğan bugün, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın temel atma törenine ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi’nin açılışına katılacak. Erdoğan'ın bu ziyaretinde ona Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşlik edecek.

"TÜRKİYE-AZERBAYCAN İKİLİ İLİŞKİLERİ GÖRÜŞÜLECEK"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan ile Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde "Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile, Karabağ’daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meselelerin" konuşulacağı aktarıldı.