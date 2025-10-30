Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bugün yaptığımız görüşmelerde iki yakın NATO müttefiki olarak ikili ilişkilerimizi ve uluslararası meseleleri ele aldık.

Stratejik olarak gördüğümüz Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda beklentilerimizi ifade ettik.

Almanya'da 3,5 milyon Türk var. Almanya'daki kardeşlerimizin kazanımlarına önem veriyoruz.

Türkiye Almanya arasındaki ilişkiler olumlu seyrini sürdürüyor. Ticarette hedefimiz 60 milyon dolar.

Suriye'de 10 Mart mutabakatının uygulanmasına büyük önem veriyoruz.

Almanya'nın Eurofighter adımı memnuniyet verici.

Friedrich Merz'in konuşulmasından satırbaşları şu şekilde:

Bu dostane misafirperverliğiniz için çok teşekkürler. Bu özel bir gün çünkü ortak tarihimizi şekillendiriyor.

Bu işgücü anlaşmasının başlangıcı. Zamanında misafir işçi olarak tanımladığımız insanlar, misafir işçiler çağrıldı ama insanlar geldi aileleriyle birlikte Almanya'ya.

Rusya'ya yaptırımlar uygulanmalı.

Almanya'nın onay vermesi sonrası Türkiye'nin 20 Eurofighter alma kararından dolayı mutluyum. Misafirperverliğiniz benim için son derece önemli. İlişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız. Çünkü birlikte ilerlersek çok daha başarı elde edebiliriz.