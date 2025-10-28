Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni'ne katıldı. Erdoğan, Ankara’daki fabrikayı Togg’un limuzin versiyonu ile gezdi.

Togg'un özel üretim aracı Togg T10X'in uzatılmış şasesi üzerine kurgulanmış durumda. Yanlarında kapı bulunmayan Togg uzunluğu ile dikkat çekerken açık mavi renkli ayna kapakları ve gündüz farı kaşlarına sahip.

İlk olarak 2024 yılında ortaya çıkan limuzin Togg’un fabrikasını özel misafirlere gezdirmek için kullanılıyor. Söz konusu model seri üretim için değil sadece sembolik amaçla tasarlandı.

Beyaz renk üretilen limuzin Togg'un elektrikli motorunun bulunduğu kaputunun üstünde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel yapım Togg'un ön koltuğunda seyahat etti.

Özel üretim Togg T10X'in komple panoramik cam tavanı bulunurken kapı takılmadığı için menteşe yuvaları bulunmuyor.

KORUMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Fabrika açılışı ve Altay tankının ilk teslim törenine katılan Erdoğan’ın etrafındaki koruma ordusu dikkat çekti. Fabrikanın içinde sadece belirli kişiler bulunmasına rağmen Togg’un limuzin versiyonu ile gezen Erdoğan’ın etrafında onlarca koruma yer aldı.