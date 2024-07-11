Erdoğan: Asla gerçekleştiremeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Newsweek dergisine verdiği röportajda, Türkiye’nin NATO’nun önemli bir üyesi olduğunu ve İttifak’ın operasyon ve görevlerine aktif olarak katkıda bulunduğunu vurguladı.

Türkiye’nin temel hedefinin NATO müttefikleriyle dayanışmayı güçlendirmek ve ortak akılla bölgeyi ve dünyayı tehdit eden sorunlara sürdürülebilir çözümler bulmak olduğunu belirten Erdoğan, değişen dünyada her gün yeni sorunların ortaya çıktığını ve bu nedenle NATO’nun hazırlıklı, kararlı ve güçlü olması gerektiğine inandıklarını ifade etti.