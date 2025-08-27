Erdoğan atacakları yeni adımı duyurdu!

ASELSAN bugün tarihi bir duyuruya hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller programında konuştu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hava savunmada farklı bir klasmana çıkacağını açıkladı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak ve başka bir seviyeye taşıyacak hamlelerimizi gerçekleştiriyoruz. Çelik Kubbe envanterimize giriyor, ASELSAN yeni tesislerine kavuşuyor. İşi şansa bırakma lüksümüz yok, kendi harp sistemlerini geliştiremeyen hiçbir ülke geleceğine güvenle bakamaz. Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgiyi belirleyen fark hava taarruz sistemlerinin etkinliğidir. Çok kısa sürede tüm engellere rağmen çok ciddi yol aldık.

Dosta güven düşmana korku verecek 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe sistemini ülkemize kazandırıyoruz. Çelik Kubbe bağımsızlığımızın yeni safhası. Çelik Kubbe ile farklı bir klasmana çıkacağız.

Bugün ilk olarak 460 milyon dolar değerinde, toplam 47 araçtan oluşan Gökkubbe Sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz.

Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki adeta bir gövde gösterisine tanık olduk. Ürünlerimiz karşısında kıvanç duyduk. 3 adet Hisar orta menzilli hava savunma sistemi ve 21 araç orta menzilde güçlendirecek. Korkut Hava Sistemi sahada gözümüz kulağımız olacak. Bu adımlar ülkemizi bir üst lige taşıyacak. Burada durmayacak, yeni yetenekler geliştirecek ve envantere gireceğiz. Çelik Kubbe ile farklı bir klasmana çıkacağız. Aselsan'ın Çelik Kubbe'de kritik bir rolü var. Sahada anlık çalışmayı sağlayacak yapay zeka destekli komuta sistemini Aselsan hazırlıyor. Sahadaki yüzlerce hava savunma sistemi tek bir sistem gibi hareket edecek.

Daha fazla sistemi yeni yeteneklerle birlikte geliştirecek ve envantere kazandıracağız.

Hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız.

Bugün açılışını yaptığımız 280 milyon dolar değerindeki tesislerle üretim kapasitemizi ciddi şekilde artırıyoruz.

ASELSAN’dan ikinci bir ASELSAN daha doğuyor.

Burada yapacağımız iş teknolojiyle, AR-GE ile ilgili bir iş. Olay sadece para değil. İnsan, insan, insan…"

