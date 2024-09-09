Erdoğan Atatürk’ün emaneti Savarona yatını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen Savarona Yatını ziyaret etti.
Bu ziyaret sırasında Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da eşlik etti.
Ziyaret kapsamında, 9 ay süren ve aslına sadık kalınarak gerçekleştirilen kapsamlı modernizasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Erdoğan, yetkililerden yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarında, geminin çevresel ve yapısal yenilemeleri büyük önem taşıdı
Çalışmalar kapsamında Savarona Yatı'nın 80 ton asbestten arındırıldığı ve tekne, makine, seyir ve elektrik sistemlerinin onarıldığı bildirildi.
Ayrıca, yatın tüm iç güverte saclarının, yakıt ve su sarnıçlarının yenilendiği ve mobilyalarının aslına sadık kalınarak restore edilip bakımlarının yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Savarona Yatı'nın titizlikle yürütülen tadilat süreci sonrası gerçekleştirilen seyir testlerinin başarıyla tamamlandığı ve geminin tam yol testlerinde güvenli bir şekilde 17,2 knot (kts) hıza ulaştığı ifade edildi.
Bu başarı, geminin denizcilik performansının iyileştirilmesi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.
Cumhurbaşkanı Tayyiyp Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte onarımı yapılan Atatürk'ün mirası Savarona'nın önünde poz verdi.