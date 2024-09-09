Erdoğan Atatürk’ün emaneti Savarona yatını ziyaret etti

Erdoğan Atatürk’ün emaneti Savarona yatını ziyaret etti
Düzenleme: Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile yenilenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası Savarona Yatını ziyaret etti.

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Erdoğan Atatürk’ün emaneti Savarona yatını ziyaret etti 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen Savarona Yatını ziyaret etti.

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Erdoğan Atatürk’ün emaneti Savarona yatını ziyaret etti 2

Bu ziyaret sırasında Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da eşlik etti.

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Erdoğan Atatürk’ün emaneti Savarona yatını ziyaret etti 3

Ziyaret kapsamında, 9 ay süren ve aslına sadık kalınarak gerçekleştirilen kapsamlı modernizasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Erdoğan, yetkililerden yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı.

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Erdoğan Atatürk’ün emaneti Savarona yatını ziyaret etti 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarında, geminin çevresel ve yapısal yenilemeleri büyük önem taşıdı

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Erdoğan Atatürk’ün emaneti Savarona yatını ziyaret etti 5

Çalışmalar kapsamında Savarona Yatı'nın 80 ton asbestten arındırıldığı ve tekne, makine, seyir ve elektrik sistemlerinin onarıldığı bildirildi.

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Erdoğan Atatürk’ün emaneti Savarona yatını ziyaret etti 6

Ayrıca, yatın tüm iç güverte saclarının, yakıt ve su sarnıçlarının yenilendiği ve mobilyalarının aslına sadık kalınarak restore edilip bakımlarının yapıldığı belirtildi.

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Erdoğan Atatürk’ün emaneti Savarona yatını ziyaret etti 7

Açıklamada, Savarona Yatı'nın titizlikle yürütülen tadilat süreci sonrası gerçekleştirilen seyir testlerinin başarıyla tamamlandığı ve geminin tam yol testlerinde güvenli bir şekilde 17,2 knot (kts) hıza ulaştığı ifade edildi.

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Erdoğan Atatürk’ün emaneti Savarona yatını ziyaret etti 8

Bu başarı, geminin denizcilik performansının iyileştirilmesi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

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Erdoğan Atatürk’ün emaneti Savarona yatını ziyaret etti 9

Cumhurbaşkanı Tayyiyp Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte onarımı yapılan Atatürk'ün mirası Savarona'nın önünde poz verdi.

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Erdoğan Atatürk’ün emaneti Savarona yatını ziyaret etti 10
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Erdoğan Atatürk’ün emaneti Savarona yatını ziyaret etti 11
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