Erdoğan atılan yeni adımları açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST Mavi Vatan Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

'3 GURUR VERİCİ ADIMI AYNI ANDA ATTIK'

Erdoğan, konuşmasının başında, ağustos ayının Türkiye için önemine vurgu yaparak, "Destanlar yazdığımız zaferler ayındayız. Ahlat ve Malazgirt'te iftihar tablosu gerçekten muhteşemdi. Bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik" dedi.

"Dün ise ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesindeydik" diyen Erdoğan, "Savunma Sanayii adına 3 gurur verici adımı aynı anda attık. ASELSAN'a ait 14 tesisin açılışını gerçekleştirdik. Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelini attık. Bugün de İstanbul Tersane Komutanlığındayız. Zafer Haftası'nı hakkını vererek en güzel şekilde idrak ediyoruz. Çelik Kubbe sistemlerini envantere aldık" dedi.

Savunma sanayiinde destan yazıldığını belirten Erdoğan, "Engellere rağmen azmin neleri başarabildiğini görmek isteyenler bugün Türk Savunma Sanayii'ne bakıyor. Savunma Sanayiimiz destan yazıyor. Hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Varsın uğraşsınlar. Onlar koşacak ama bizi yakalamıyorlar.

Bugünlere kolay gelmedik. Hayal görüyorsun diyenlere prim vermedik. Hayal kurmaktan da asla vazgeçmedik. Mühendislerimize, siz gençlerimize sonuna kadar güvendik. Dünyanın gıptayla takip ettiği bir seviyeye geldik" açıklamasını yaptı.

GENÇLERE SESLENDİ: GELECEK SİZİN, TÜRKİYE SİZİN

Gençlere güvenini her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı, "Bu kutlu yürüyüşün sancaktarı sizlersiniz. Sizler Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarısınız. Şunu tüm arkadaşlarımın bilmesini isterim, gelecek sizin, Türkiye sizin, hatta tüm dünya sizin. Büyük düşünün, büyük hedefler belirleyin. O hedeflere ulaşmak için yorulmadan, yıkılmadan devam ediyor. Adalet istiyorsanız medeniyetinize sarılın. Gelecek istiyorsanız mazinizle barışın. Ne soykırım, ne zulüm şanlı tarihinde hiçbir leke olmayanların çocuklarısınız. Sizin özgüveniniz, sizin azminiz bu ülkenin en büyük teminatıdır. Bugün attığınız küçük adımlar, gelecekteki büyük işlerin kapısını açacaktır. Biz öncekilerden devraldığımız emaneti şanla şerefle taşıdık. Siz de bizden teslim alarak bu sancağı çok daha yükseklere çıkaracaksınız. Size güveniyorum. Son nefesime kadar güvenmeye devam edeceğim. Siz varsanız umut var gelecek var" diye konuştu.

"TCG ANADOLU'NUN DAHA BÜYÜĞÜNÜ YAPIYORUZ"

Erdoğan açıklamalarının son bölümünde de TCG Anadolu'dan daha büyük bir geminin de inşa edildiğinin müjdesini verirken, şunları kaydetti:

"Savarona yıllarca kaderine terk edildi. Savarona gemisi ziyaret edilebilecek. TCG Anadolu'nun kapıları da ziyaretçilere açık olacak. Bunun bir büyüğünü yapıyoruz inşallah. TCG Anadolu'da Bayraktar TB-2, TB-3 ve Kızılelma'nın yanı sıra zırhlı araçlarımız da yer alacak."