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  • Erdoğan “Avrupa’da millet aç ve açıkta” dedi Turhan Çömez gerçeği açıkladı. AKP’lilere 'Londra'da tatil' teklifi yaptı

Erdoğan “Avrupa’da millet aç ve açıkta” dedi Turhan Çömez gerçeği açıkladı. AKP’lilere 'Londra'da tatil' teklifi yaptı

İYİ Partili Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa, İngiltere, Almanya'da millet sokakta, aç açık" sözlerine sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir yanıt verdi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 18:02
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Erdoğan “Avrupa’da millet aç ve açıkta” dedi Turhan Çömez gerçeği açıkladı

Erdoğan “Avrupa’da millet aç ve açıkta” dedi Turhan Çömez gerçeği açıkladı. AKP’lilere 'Londra'da tatil' teklifi yaptı
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İstanbul’da Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da millet sokakta, aç açık, ne yapacaklarını bilmiyorlar” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Erdoğan’ın sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla cevap verdi.

Çömez, Londra'da çekilmiş bir videoyu eklediği paylaşımına şu notu düştü:

“Erdoğan: ‘Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da millet sokakta, aç açık, ne yapacaklarını bilmiyorlar.’ Buna samimi olarak inanan bir AKP üyesi arıyorum. Dönüşte “doğruyu söylemek şartı” ile 1 hafta Londra’da misafir edeceğim.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

The Economist dergisinin kendisi ile ilgili kapağına tepki gösteren Erdoğan, "İngiliz The Economist benimle ilgili yine bir şeyler söylemiş. Dedim ya 'Türkiye'nin kaderini İngiliz The Economist mi belirleyecek?' Benim milletim belirleyecek, milletim" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Benim Mehmet'im, Ahmet'im, Hüseyin'im, Hasan'ım, Ayşe'm, Fatma'm, Hatice'm, onlar belirleyecek. George kim, Helga kim ya? Onlar kendi ülkelerinin şu anda kaderini belirleyemiyor. Millet sokakta aç, açık... Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Fransa öyle, İngiltere öyle, Almanya öyle... Ama Türkiye böyle! 2023'te hata yapma lüksümüz yok."

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Senol
21.01.2023 18:36
İyiki Avrupa ülkeleri bizi niye kötü gösteriyorsun diye tepki vermiyorlar  
 
Adalet
21.01.2023 18:35
Türkiye Cumhuriyeti nin koskoca Cumhurbaşkanı tekrar seçilmek için utanmadan sıkılmadan yalan söyleyip milleti kandırıyor. Avrupa'dan yeni gelmiş biri olarak söylüyorum onların alım gücü çok iyi...  
 
MİLLİYETÇİ DEDE
21.01.2023 18:33
tabikide öyle deeğil 85 yaşında almancı dedi ki 50 yıl gerisindeyiz milli gel. 45bin dolar türk.9 inanmak zor da biz. koy.inanır m i bilemem  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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