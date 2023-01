Erdoğan “Avrupa’da millet aç ve açıkta” dedi Turhan Çömez gerçeği açıkladı. AKP’lilere 'Londra'da tatil' teklifi yaptı

İstanbul’da Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da millet sokakta, aç açık, ne yapacaklarını bilmiyorlar” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Erdoğan’ın sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla cevap verdi.

Çömez, Londra'da çekilmiş bir videoyu eklediği paylaşımına şu notu düştü:

“Erdoğan: ‘Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da millet sokakta, aç açık, ne yapacaklarını bilmiyorlar.’ Buna samimi olarak inanan bir AKP üyesi arıyorum. Dönüşte “doğruyu söylemek şartı” ile 1 hafta Londra’da misafir edeceğim.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

The Economist dergisinin kendisi ile ilgili kapağına tepki gösteren Erdoğan, "İngiliz The Economist benimle ilgili yine bir şeyler söylemiş. Dedim ya 'Türkiye'nin kaderini İngiliz The Economist mi belirleyecek?' Benim milletim belirleyecek, milletim" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Benim Mehmet'im, Ahmet'im, Hüseyin'im, Hasan'ım, Ayşe'm, Fatma'm, Hatice'm, onlar belirleyecek. George kim, Helga kim ya? Onlar kendi ülkelerinin şu anda kaderini belirleyemiyor. Millet sokakta aç, açık... Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Fransa öyle, İngiltere öyle, Almanya öyle... Ama Türkiye böyle! 2023'te hata yapma lüksümüz yok."