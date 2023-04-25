Erdoğan, AYM töreninde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı

Anayasa Mahkemesi'nin 61. Kuruluş Yıl Dönümü törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı.

Erdoğan, AYM töreninde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

25 Nisan 1961 tarihinde kurulan Türkiye’deki en üst yargı makamı olan Anayasa Mahkemesi’nin 61. kuruluş yıl dönümü, bugün yüksek mahkemenin Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

AYM Başkanı Zühtü Arslan, başkanvekilleri ve üyelerle birlikte Aslanlı Yol'da yürüyerek mozoleye çelenk bırakatı, saygı duruşunda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNİ SIKMADI

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ana Muhalefet lideri Kılıçdaroğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören salondaki yerini alırken Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmadı.

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