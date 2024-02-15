Erdoğan: AYM'nin aldığı kararlara hazmedemiyorum

Kaynak: AA
Erdoğan: AYM'nin aldığı kararlara hazmedemiyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği Mısır ve BAE ziyaretlerinin ardından uçakta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AYM hakkında da konuşan Erdoğan, “AYM’nin almış olduğu kararları hazmedemiyorum” ifadelerini kullandı.

Dün 12 yıl aradan sonra Mısır’a giderek Sisi ile görüşen Erdoğan, Sisi’nin kendisini havalimanında karşılamasından dolayı çok memnun olduğunu ifade ederken öte yandan Sisi’nin de ülkesinde yemin etmesinin ardından Türkiye’ye geleceğini belirtti.

AYM KARARLARINI HAZMEDEMİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde FETÖ ile irtibatlı olduğu iddia edilerek görevden alınan 450 hakim ve savcının göre geri iade edilmesi hakkında da yorum yaparak, Danıştay’ın zaman zaman bu bu şekilde kendisini rahatsız eden kararlar aldığını ama AYM’nin kararlarına hazmedemediğini şu sözler ile ifade etti:

“FETÖ denen bu şer şebekesinin, terör yapılanmasının belini kırdık. FETÖ bataklığını kuruttuk ancak sinekleri temizleme işimiz daha devam ediyor. Biz FETÖ'nün iç yüzünü anlatmaya, onlarla her alanda mücadele etmeye devam edeceğiz.

Mücadelemiz bitmiş değil. Son kukla da Türkiye'ye zarar veremez hale getirilene kadar devam edeceğiz. Yüzlerindeki değişik maskeleri yırtıp atıyoruz ve bunlar böylece meydana çıkıyor. Her kılığa giren bu iradesiz şarlatanların ensesinde olacağız.

Fakat Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız.

Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi’nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor.

Mesela Anayasa Mahkemesi bir de BTK'yla ilgili bir karar almış. Hani bunun neresinden gireceksin?

Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine giriyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız”

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