‘Erdoğan AYM'yi frenlemenin yolunu arıyor’. AKP'li vekiller Reuters'a konuştu

İngiliz haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin "hapisteki muhalif" Türkiye İşçi Partisi (TİP) eski milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılması yönündeki kararları nedeniyle "Anayasa Mahkemesi'nin etkisini azaltmanın yollarını arıyor" ifadesine yer verdi.

Reuters'ta yer alan ve üst düzey bir yetkili ve AKP'li iki milletvekiline dayandırılan habere göre, Gezi Parkı eylemleri sırasında protestoculara destek verdiği ve Erdoğan hükümetini devirmeye çalıştığı gerekçesiyle 2022 yılında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan TİP eski Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında AYM, devam eden tutukluluğunun görev yapma hakkını ihlal ettiği yönünde karar kılmıştı.

Atalay, "yetmez ama evet" diye hatırlanan 2010 Anayasa değişikliği ile oluşturulan "bireysel başvuru" yoluna başvurmuştu. Ancak Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'ni "süper temyiz organı" gibi hareket ederek yetkisini aşmakla suçladı.

Erdoğan'ın başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Ucum, Kasım ayında sosyal medya hesabından yapığı açıklamayla Yargıtay'ın kararını savundu ve Anayasa Mahkemesi'ni "anayasaya aykırı kararlar" almakla eleştirdi.

"TÜRKİYE İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ"

AKP'li vekillerin yanı sıra isminin açıklanmasını istemeyen bir üst düzey yetkili, AYM'nin "bireysel başvuru" yoluyla "benzersiz bir güç alanı" yarattığını aktardı.

Üst düzey yetkili, hükümetin seçenekleri değerlendirdiğini ve bun seçenekler arasında bireysel başvuruları ayrı ayrı ele alacak bir "Türkiye İnsan Hakları Mahkemesi" kurulmasının da gündemde olduğunu iddia etti.

Yetkili, Anayasa Mahkemesi ve bireysel başvuru sisteminin bir şekilde devam edeceğini söylerken, "Ancak düzenlemeler gerekli" diye ekledi.