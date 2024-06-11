Erdoğan Ayşe Ateş ile ne zaman görüşecek. Cumhurbaşkanlığı’ndan arandı

Ankara’da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’e Cumhurbaşkanlığı’ndan aranarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin bugün gerçekleşebileceğine dair bilgi verildiği öğrenildi.

TELEFONLA HABER VERİLDİ



Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile yapacağı görüşmeyi erteleyen Ayşe Ateş’in görüşmeyi erteleme gerekçesi Cumhurbaşkanlığı’ndan Ayşe Ateş’e “Erdoğan ile yapacağınız görüşmeye ilişkin bugün size telefon gelecek” bilgisi oldu.

Ayşe Ateş beklenen telefonun henüz gelmediğini belirterek, görüşmenin kesinleşmediğini ifade etti.

"BAHÇELİ ENGEL OLDU" DEMİŞTİ

Ayşe Ateş, yaklaşık bir yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme talebinde bulunduğunu açıklamıştı.

Resmi ve gayriresmi yollarla diyalog kurmaya çalıştığını ifade eden Ayşe Ateş, 10 Haziran'da CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın görüşme talebini kabul ettiğini ancak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bunların sırtını sıvazlamayın, bunları korumayın" mesajı üzerine iptal edildiğini söylemişti. Bu gelişmelerin ardından Erdoğan'ın Ayşe Ateş ile bir araya geleceği duyurulmuştu.