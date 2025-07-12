Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Azerbaycan ile ilişkilerini her alanda ilerletmeye devam edeceğini, Güney Kafkasya’da kalıcı barışın tesisi için yürütülen çalışmalara desteğini sürdürdüğünü, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle başlattığı sürecin bölgenin terör örgütlerinden arındırılmasına da katkı sağlayacağını, sürecin başarıyla neticelenmesinin bölgesel güvenliği güçlendireceğini ifade etti.

Görüşmede Aliyev ise Erdoğan'a, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle başlayan süreçte Türkiye’nin elde ettiği başarının önemli olduğunu, sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyduğunu belirtirken, sürecin başarıyla tamamlanıp hedefine ulaşması temennisini iletti.