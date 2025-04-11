Erdoğan, Azerbaycan, Karadağ ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Erdoğan, Azerbaycan, Karadağ ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4'üncü Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye'de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine forum için Antalya'da bulunan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile de görüştü. Görüşmeler, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan, Azerbaycan, Karadağ ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü

Erdoğan, Azerbaycan, Karadağ ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü

Erdoğan, Azerbaycan, Karadağ ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü

Erdoğan, Azerbaycan, Karadağ ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü

Erdoğan, Azerbaycan, Karadağ ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü

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