Erdoğan Azerbaycan'da konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan'ın Hankendi kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17'nci Zirvesi'nde konuştu.

Zirvenin ana temasının iklim değişikliği olmasını "son derece isabetli" bulduğunu belirten Erdoğan, iklim krizinin olumsuz etkilerinin en yoğun hissedildiği bölgelerin başında geldiklerini vurguladı.

Türkiye'nin 2053 yılı için net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma vizyonu doğrultusunda kilit sektörleri dönüştürdüğünü aktaran Erdoğan, şöyle devam etti;

Bilhassa, enerji alanında yenilikçi girişimlerimizle yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payını yüzde 59'a çıkardık. Bu oranla Avrupa'da 5'inci, dünyada 11'inci sıraya yükseldik. Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde küresel düzeye taşınan Sıfır Atık projesi iklim değişikliği ile mücadelemize ilave güç katıyor. Projenin başlangıcından bu yana yaklaşık 6 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik.

Turizm alanındaki işbirliğinin teşkilata ayrı bir ödev yüklediğini ifade eden Erdoğan, 2025 yılı EİT Turizm Başkenti Erzurum'da alınan kararların yol gösterici olacağına inandığını belirtti.

Şuşa'nın 2026 yılı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti seçilmesi dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şahsında tüm Azerbaycanlıları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

Bölgemizde yaşanan gelişmeler tabiatıyla bu konulara da işaret etmemizi gerekli kılıyor. İsrail'in mevcut yönetim altında hız verdiği saldırgan politikaları, bölgemizin huzur ve istikrarını tehdit ediyor. Gazze'de 57 bine yakın kardeşimizin hayatını kaybettiği mezalimin bir an önce durması için hep beraber daha fazla çalışmalıyız. İran'a yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ilk gün kayda geçirdik. Bölgemizin daha büyük bir felakete sürüklenmemesi için yoğun gayret gösterdik. Taraflar arasındaki fiili ateşkesin sükunete tahvil edilmesini ümit ediyoruz.

"FİLİSTİN HALKINA DİZ ÇÖKTÜRME SİYASETİ"

Bu dost meclisimizde bir kez daha şu hususun altını çizmek isterim: İsrail'in Lübnan, Suriye ve İran'a saldırılarının arka planında hepimizin bildiği üzere Filistin halkına diz çöktürme siyaseti yatıyor. Biz ne Filistin davasını terk edebiliriz ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz. Doğruları cesaretle söylemeye, zalimler karşısında mazlumun yanında dimdik durmaya devam edeceğiz.