Erdoğan, BAE Lideri Al Nahyan ile Suriye ve Filistin’deki durumu ele eldı

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüşmede, Türkiye ile BAE arasındaki ikili ilişkiler, Suriye ve Filistin'deki son durum, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de farklı etnik ve dini grupların barış içinde bir arada yaşayabileceği bir ortamın sağlanmasının önemine dikkat çekti. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki Kürtlerin temsilcisi ve muhatap olarak kabul edilmesini reddettiğini vurguladı. Ayrıca, DEAŞ'ın bölgedeki karışıklığı fırsat bilerek güç kazanmasının engellenmesi gerektiğini ve İsrail'in mevcut durumu kullanarak Suriye'deki süreci baltalamaya çalışmaması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'deki katliamların sona ermesi için çabalarını sürdürmeye devam edeceğini belirtti.