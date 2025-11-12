Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret ediyor.

Ziyaret öncesi Bahçeli, konutunun önünde Erdoğan'ı dakikalarca ayakta bekledi. Bahçeli'nin beklerken sık sık başını önüne eğmesi dikkat çekti. Erdoğan, aracıyla konutun önüne geldi. El sıkışan ikili görüşmeyi gerçekleştirmek için konuta geçti.

ÇATLAK İDDİALARININ ARDINDAN İLK ZİYARET

Erdoğan ile Bahçeli arasında çatlak olduğu iddiaları ortaya atılmış, Bahçeli'nin 29 Ekim resepsiyonuna katılmaması sessiz protesto olarak yorumlanmıştı. İkili, öne sürülen iddiaların ardından ilk kez görüşme gerçekleştiriyor.