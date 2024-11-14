Erdoğan Bahçeli görüşmesi sona erdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. Bir saate yakın süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

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DEVLET BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar ile Bahçeli'nin Meclis'te Cumhurbaşkanı'na ve terörün bitirilmesine yönelik çağrıları kritik önem taşıyor.

Görüşmede, Bahçeli'nin terörün bitirilmesine yönelik çağrısının ele alınması bekleniyor. Yeni anayasa süreci ve Bahçeli'nin, Erdoğan'ın yeniden aday gösterilmesi gerektiği açıklamaları da gündemde olacak.

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Cumhurbaşkanı da Bahçeli'ye yurt dışı seyahatleri, ikili görüşmeleri ve terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi verecek.

GÜNDEMDE HANGİ KONULAR VAR?

Bugünkü görüşmede de terörle mücadele konusunun masada olması bekleniyor. Görüşmede yeni anayasaya ilişkin Erdoğan'ın son dönemde yaptığı çağrıların da konuşulması öngörülürken iç politikadaki gelişmeler de bugün ele alınacak.

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