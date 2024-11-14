Erdoğan, Bahçeli ile bugün görüşecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 18.00'de Beştepe'de bir araya gelecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrılarının fikir ayrılığına neden olduğu iddia edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimiz sayesinde sahada çok önemli kazanımlar elde ettik. Bu mücadele aynı azim ve kararlılıkla devam edecek. Türkiye'nin geleceğinde teröre de terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz" açıklaması gelmişti.