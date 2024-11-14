Erdoğan, Bahçeli ile bugün görüşecek

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan, Bahçeli ile bugün görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Beştepe’de yapılacak görüşme saat 18.00’da başlayacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün saat 18.00'de Beştepe'de bir araya gelecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrılarının fikir ayrılığına neden olduğu iddia edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimiz sayesinde sahada çok önemli kazanımlar elde ettik. Bu mücadele aynı azim ve kararlılıkla devam edecek. Türkiye'nin geleceğinde teröre de terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz" açıklaması gelmişti.

Son Haberler
Sinop’ta 40 litre etil alkol ele geçirildi: 1 şüpjeliye yasal işlem
Sinop’ta 40 litre etil alkol ele geçirildi: 1 şüpjeliye yasal işlem
Dişi alageyikler yeni yaşam alanlarına salındı
Dişi alageyikler yeni yaşam alanlarına salındı
Sinop’ta 5’inci lakerda festivali başladı
Sinop’ta 5’inci lakerda festivali başladı
Gölbaşı Belediyesi'nden çocuklara uçurtma sürprizi! Ailelere ulaşıp hediye etti
Gölbaşı Belediyesi'nden çocuklara uçurtma sürprizi! Ailelere ulaşıp hediye etti
Özgür Özel'den CHP'li belediyelere başlatılan incelemeler için açıklama
Özgür Özel'den CHP'li belediyelere başlatılan incelemeler için açıklama