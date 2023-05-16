Erdoğan Bahçeli ile görüşecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.
Görüşmenin ikinci tur için bir görüşme gerçekleştireceği ifade ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün görüşecek.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.
Görüşmenin ikinci tur için bir görüşme gerçekleştireceği ifade ediliyor.