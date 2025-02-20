Erdoğan, Bahçeli ve Cumhuriyet savcıları nerede?

Hüda Par’ın AKP'lilerle düzenlediği “Kürt meselesine insani çözüm çalıştayı” sonuç bildirgesi” çok çarpıcıdır.

“Kürdistan’da yaşayan tüm insanlar bölgede huzur istemektedirler. Ankara’nın saadeti, Diyarbakır’ın huzuruna bağlıdır.”

Türkiye parçalandı da Kürdistan kuruldu da başkenti Diyarbakır oldu da haberimiz mi olmadı?

Bu nasıl bölücülüktür?

Bildirgede çok önemli iki talep daha var.

Birincisi şu taleptir.

“Kürtlerin büyük bir saygıyla andığı Şeyh Said–i Palevi gibi Kürt âlimlere yapılanlar başta olmak üzere bu güne kadar yapılan zulümlerden dolayı devlet adına özür dilenmeli ve mezar yerleri ivedilikle açıklanmalıdır.”

Şeyh Sait?

Cumhuriyet ve Mustafa Kemal'in dinsiz olduğundan, çıkarılan yasalar ile İslamiyet'in, nikâh, ırz ve namusun, Kuran'ın ortadan kalkacağından, ağaların ve hocaların idam edileceği veya sürüleceğinden bahseden propagandalar yapan Şeyh Said isyan başlattı.

Bastırılan isyan sonrası yargılanarak idam edildi.

İkincisi şu taleptir:

“Kürtleri birbirinden ayıran Sykes-Picot sınırları sembolik hale getirilmeli; insani, ekonomik, kültürel, sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve sılayı rahim hukukunun yerine getirilebilmesi için gerekli bütün kolaylıklar sağlanmalıdır.”

Sykes-Picot;

İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya tarafından onaylanan, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması anlaşmasıdır.

Hüda Parlılar ve AK Partililer Ankara’nın saadeti (!) için de başkenti Diyarbakır olan Kürdistan istiyorlar.

Sonuç bildirgesine anında tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı hukuk kurulu başkanı ve başdanışman Mehmet Uçum şöyle tepki gösterdi:

"AK Partili görünenlerin de içinde yer aldığı ama insani olmadığı kesin, bu 'bölünme çözümü çalıştayı' terörsüz Türkiye için başlatılan yeni döneme ihanettir.

Hele İslam'ı istismar ederek referans yapan ve bu bölünme projesine dayanak üretme çabaları ile Cumhuriyetin esaslarına düşmanlıkları ise tam bir alçaklıktır…"

Uçum, yerden göğe kadar haklıdır.

Peki bu ihanet ve alçaklık için, Türkiye’nin bölünmesini isteyenler için Cumhuriyet Savcıları nerede?

“Teğmenler kime kılıç çekti?” diyerek 5 teğmeni ordudan ihraç ettiren Yürütmenin başı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nerede?

Devletin bölünmez bütünlüğünü savunan Devlet Bahçeli ve MHP’liler nerede?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Hüda Par hakkında neden kapatılma davası açmıyor?